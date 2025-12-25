به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ۱۶ پینگ پنگ باز برتر ایران در رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان، باهم به رقابت پرداختند که در نهایت، فاطمه یاری از استان مازندران قهرمان شد و ستایش ایلوخانی از همدان عنوان نایب قهرمانی را بدست آورد و مسافران لندن شدند.

پیش از این ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی بانوان و قهرمان رقابت‌های انفرادی بازی‌های کشور‌های اسلامی و شیما صفایی تنها لژیونر پینگ پنگ ایران در لیگ پرو A فرانسه، از سوی کادر فنی تیم ملی برای حضور در این‌ مسابقات انتخاب شده بودند.

مسابقات فینال تیمی قهرمانی جهان، اردیبهشت سال آینده به میزبانی لندن برگزار خواهد شد.