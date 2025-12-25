با همکاری مجمع خیران آبرسان آب شرب کشور، استانداری آذربایجان شرقی، شرکت آب و فاضلاب استان و سپاه عاشورا تفاهم نامه آبرسانی به ۲۴۰ روستای استان امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، بهرام سرمست در سومین همایش به رسم سقایی و تجلیل از خیران آبرسان در فرهنگسرای ۲۹ بهمن تبریز گفت:امروز تفاهم نامه آبرسانی به ۲۴۰ روستای استان در سه مرحله هر کدام ۸۰ روستا و کمک به خانواده‌های دارای سه توانجو با همکاری مجمع خیران آبرسان آب شرب کشور، استانداری آذربایجان شرقی، شرکت آب و فاضلاب استان و سپاه عاشورا امضا شد.

وی افزود:۵۶ مدرسه با مشارکت خیران بنیاد خیریه ابراهیمی در قالب تفاهم نامه چهارجانبه در استان احداث می شود.

سرمست گفت:این مدارس با اعتبار ۱۱ میلیارد ریال در روستاهای محروم از طریق نوسازی مدارس احداث می شوند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه سفر حاج اکبر ابراهیمی خیر آبرسان کشور و هیات همراه به این استان پرخیر و برکت است گفت: برای قدردانی از چنین خیران نیکوکاری از آن‌ها تجلیل می‌کنیم تا این افراد الگویی برای سایر افراد جامعه باشند.

سرمست با اشاره به اقدامات ابراهیمی در انجام کار‌های خیر و خداپسندانه در سایر استان‌ها به ویژه قم ادامه داد: فرهنگ سازی برای انجام کار‌های خیر به ویژه در مدرسه سازی و آبرسانی به روستا‌های محروم نیاز جامعه کنونی است.

اکبر ابراهیمی خیر آبرسان کشور و موسس مجمع خیران آبرسان نیز در این مراسم با اشاره به اقداماتی که در طی سال‌های اخیر در اجرای طرح‌های مختلف از جمله مدرسه سازی و آبرسانی انجام داده است گفت: خیران و افرادی که توانایی لازم را دارند باید با مشارکت در کار‌های خداپسندانه باری از دوش مسئولان بردارند و نباید همیشه از مسئولان توقع داشت بلکه باید در چنین شرایطی به کمک آنان شتافت.

وی با تاکید بر ایجاد انگیزه در بین مردم و خیران برای مشارکت در طرح‌های خداپسندانه اظهار کرد: امروز طرح آبرسانی به ۲۱۰ روستای آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید همچنین تفاهم نامه آبرسانی برای ۲۴۰ روستا در سه نوبت امضا شد تا بتوان آب شرب سالم و بهداشتی را به دست روستاییان روستا‌های محروم رساند.

خیر آبرسان کشور با اعلام آمادگی برای کمک به تکمیل و احداث مدارس نیمه کاره، کانکسی و سنگی گفت: این مجمع برای خانواده‌های دارای سه توانجو و بیشتر کمک می‌کند و برای آن‌ها کارتی صادر می‌کند تا بتوانند کالا‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند.

سهرابی عضو هیات مدیره مجمع خیرین آبرسان آب شرب کشور نیز در این مراسم با بیان اینکه این مجمع حداقل در ۱۸ محور اصلی فعالیت می‌کند که یکی از آن‌ها آبرسانی به روستا‌های محروم است گفت: تاکنون برای پنج هزار و ۷۲۱ روستای کشور آبرسانی شده و ۳۰۰ روستا نیز به آن‌ها اضافه می‌شود.

سهرابی با بیان اینکه امسال در ششمین سال از تنش آبی کشور قرار داریم افزود: با توجه به ناترازی در تامین آب شرب مردم باید به دولت کمک کنیم.

وی با اشاره به اقدامات این مجمع در بازسازی ۴۷۳ خانه آسیب دیده از زلزله اظهار کرد: این مجمع از سال ۸۴ شروع به فعالیت کرد و مجمع خیرین آبرسان نیز از سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را آغاز کرده است.

سهرابی اولویت بعدی این مجمع را برقراری ارتباط با ایرانیان خارج از کشور اعلام کرد و ادامه داد:در زمان کنونی چهار هزار میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور است که می‌خواهند در طرح‌های خیریه در کشور کمک کنند.

گفتنی است در این آیین از ۱۶۵ خیر آبرسان آذربایجان شرقی تجلیل و با اهدای لوح و سردیس از حاج اکبر ابراهیمی پدر آبرسان کشور و جمعی از مدیران استان تجلیل و تفاهم نامه چهارجانبه برای اجرای طرح آبرسانی به ۲۴۰ روستای استان به امضا رسید.