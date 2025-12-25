۵ دی ماه با هدف آگاهی رسانی عمومی در سطح جامعه به نام «روز ملی ایمنی و کاهش اثرات بلایای طبیعی» نامگذاری شده است.

پنجم دی؛ روز ملی ایمنی و کاهش اثرات بلایای طبیعی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان با بیان اینکه بیش از ۵۰ نوع پدیده طبیعی مخاطره‌آمیز در جهان و بیش از ۴۰ نوع در کشور شناسایی شده گفت: بر اساس مطالعات مشاوران ذی‌صلاح، دو برنامه پیشگیری و پاسخ برای استان همدان تدوین شده که توسط سازمان مدیریت بحران کشور تصویب و ابلاغ شده است.

حمید پورحسینی افزود: مخاطرات اصلی استان همدان شامل زلزله، فرونشست‌ها و چاله‌هاست که نقاط ضعف و قوت حوزه بحران در این برنامه‌ها احصا و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است و رعایت موارد پیش‌بینی شده برای تمام دستگاه‌ها لازم‌ الاجراست.

او در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت آموزش همگانی تأکید و تصریح کرد: با توجه به هدف قانون‌گذار در ارتقای ایمنی، موضوع آموزش عمومی به هلال احمر استان واگذار شده و دوره‌های آموزشی تخصصی و عمومی برای مردم پیش‌بینی شده است.

مدیر اداره مدیریت بحران شهرداری همدان هم گفت: به دلیل وجود ۶۳ کیلومتر رودخانه در شهر که ۴۰ کیلومتر آن سرپوشیده است، مدیریت آب‌های سطحی و رودخانه‌ها در اولویت کاری ما قرار دارد.

بیتا روحی افزود: با توجه به سرپوشیده بودن بخش زیادی از رودخانه‌ها، در صورت مدیریت نادرست، آبگرفتگی می‌تواند به فاجعه‌ای جانی تبدیل شود و تمرکز اصلی بر نجات جان افراد است.

او به برنامه‌های گسترده آموزش همگانی اشاره کرد و تصریح کرد: طرح دوام با حضور کارشناسان در مساجد، مدارس و فرهنگسرا‌ها اجرا می‌شود.