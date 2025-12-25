رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی گفت: با تعلیق حکم بازداشت مدیران معدن زغال سنگ طبس، زمینه ادامه تولید و اشغال کارگران فراهم شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مقصد نهایی خبرنگاران در در پانزدهمین تور نظارتی قوه قضائیه بازدید از معدن زغال سنگ طبس بود.

معدنی که ۱۵ ماه پیش در حادثه انفجار، ۵۳ کارگر جان خود را از دست دادند.

محمدجعفر عبدالهی رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی، در تشریح پیگیری‌های قضائی پرونده حادثه معدن طبس گفت: اقداماتی برای التیام آلام خانواده‌های جان‌باختگان انجام شده و همچنین تدابیری که برای تأمین ایمنی و امکان ادامه کار کارگران اتخاذ شده، مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی، با اشاره به محور‌های اصلی کاهش حوادث معدنی افزود: دو اقدام مهم می‌تواند به کاهش آسیب‌های معدنی کمک کند نخست، زهکشی گاز از داخل معدن و دوم، راه‌اندازی سیستم مانیتورینگ به‌گونه‌ای که اطلاعات از کف معدن به سطح منتقل شود و در حال حاضر دستگاه‌های زهکشی نصب شده و فرآیند مکش و خروج گاز متان در حال انجام است.

عبداللهی افزود: در حوزه مانیتورینگ نیز علاوه بر نصب تجهیزات نظارتی و دوربین‌ها، نیرو‌های فنی برای آموزش به خارج از کشور اعزام شده‌اند و این فرآیند در مدت‌زمان کوتاهی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی درباره رسیدگی قضائی به حادثه معدن گفت: چهار نفر از مسئولان داخلی، ایمنی و فنی معدن به دلیل قصور و تعارض منافع، به‌عنوان مقصران حادثه شناسایی و در سال جاری به زندان معرفی شدند.

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی افزود: این افراد مدتی در بازداشت بودند، اما با توجه به نقش آنها در اداره معدن و جلوگیری از توقف فعالیت، از ظرفیت پابند الکترونیک و سپس بند کارگری استفاده شد.

عبدالهی افزود: این تصمیم با هدف اعمال نظارت قضایی برای حفظ چرخه تولید انجام شد تا معیشت کارگران به خطر نیفتد. این افراد موظف شدند بیشتر ایام هفته را در معدن حضور داشته باشند و تنها در زمان‌های مشخص به بند کارگری مراجعه کنند.

در ادامه مجتهد زاده مدیرعامل معدن زغال سنگ طبس درباره به وضعیت اشتغال کارگران گفت: در حال حاضر حدود هزار و ۶۵۰ نفر در این معدن مشغول به کار هستند و فعالیت معدن با دو شیفت کاری ادامه دارد. حفظ اشتغال و بازگشت معدن به چرخه تولید، نتیجه همت کارگران و همراهی و نظارت دقیق دستگاه قضایی بوده است.

مدیرعامل معدن زغال سنگ طبس همچنین به وضعیت معیشتی کارگران اشاره کرد و افزود: پرداخت حقوق به‌صورت منظم انجام می‌شود و میانگین دریافتی کارگران این معدن به حدود ۳۵ میلیون تومان رسیده است. این مجموعه هیچ‌گونه بدهی معوق در حوزه حقوق، بیمه یا تأمین اجتماعی ندارد.

عبدالهی گفت: حادثه معدن طبس تجربه‌ای تلخ بود، اما مجموعه شرکت با پذیرش مسئولیت و اجرای اقدامات اصلاحی، تلاش کرده است ایمنی، تولید و صیانت از نیروی انسانی را در اولویت قرار دهد.

وی با اشاره به نقش حمایتی دستگاه قضائی در تداوم فعالیت این واحد تولیدی افزود:اگر حمایت و تدبیر دستگاه قضائی وجود نداشت فعالیت این معدن متوقف می‌شد و امکان ادامه کار فراهم نمی‌شود. زمانی که مجموعه قضائی کشور این فرصت را در اختیار ما قرار داد، با تمام توان تلاش کردیم از آن برای احیای معدن استفاده کنیم.

مدیرعامل معدن زغال سنگ طبس گفت: در صورت تعطیلی معدن، امکان انجام اقدامات حمایتی و پشتیبانی از کارگران و خانواده‌های آنان نیز وجود نداشت.

مجتهدزاده افزود: استمرار فعالیت این مجموعه، زمینه‌ساز حفظ اشتغال ۱۶۵۰ نفر شده که نتیجه مستقیم فرصتی است که با نگاه حمایتی و نظارت دقیق دستگاه قضائی در اختیار این معدن قرار گرفت.

پس از برگزاری نشست مشترک با مدیران معدن طبس، بازدید میدانی از بخش‌های مختلف این مجموعه انجام شد. در ادامه این برنامه، آسایشگاه کارگران استخراج معدن مورد بازدید قرار گرفت و شرایط رفاهی و معیشتی کارگران از نزدیک بررسی شد.

همچنین واحد HSE معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست مورد ارزیابی قرار گرفت و اقدامات انجام‌شده برای ارتقای ایمنی محیط کار و پیشگیری از حوادث احتمالی تشریح شد.

در جریان این بازدید، دیدار چهره‌به‌چهره با کارگران استخراج معدن نیز انجام شد و کارگران به‌صورت مستقیم مسائل، مطالبات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند. مسئولان حاضر بر تداوم نظارت، پیگیری مطالبات قانونی و تقویت ایمنی و رفاه نیروی کار تأکید کردند.