نخستین و تنها مرکز یادگیری محلی سوادآموزی مازندران با رویکرد تلفیق آموزش خواندن و نوشتن با مهارت‌آموزی، در قائم‌شهر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با بزرگداشت هفته سوادآموزی، نخستین و تنها مرکز یادگیری محلی سوادآموزی و مهارت‌آموزی استان مازندران در دو بخش آموزش خواندن و نوشتن و مهارت‌آموزی، در روستای تلوک شهرستان قائم‌شهر افتتاح شد.

این مرکز با هدف ارتقای سطح سواد و توانمندسازی سوادآموزان، به‌عنوان طرحی نوین از سوی نهضت سوادآموزی استان راه‌اندازی شده است.

معاون نهضت سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران در آیین افتتاح این مرکز گفت: تلفیق آموزش یادگیری خواندن و نوشتن با مهارت‌آموزی از ویژگی‌های شاخص این طرح نوین است که با استقبال مناسب سوادآموزان همراه شده است.

ناهید فضلی، توسعه عدالت آموزشی، فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای یادگیری علم و مهارت و بهره‌مندی سوادآموزان از مهارت‌های زندگی را از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی مرکز یادگیری محلی برشمرد و افزود: این طرح برای نخستین بار در استان مازندران و در شهرستان قائم‌شهر اجرایی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های مهارت‌آموزی این مرکز اظهار داشت: آموزش خیاطی، گلدوزی، چرم‌دوزی، پرورش گل و گیاهان دارویی و آشپزی از جمله دوره‌هایی است که در این طرح ارائه می‌شود و سوادآموزان و هنرآموزان می‌توانند از مزایای علمی و مهارتی آن بهره‌مند شوند.

معاون نهضت سوادآموزی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه سواد را از برنامه‌های آینده این مجموعه در روستاهای باسواد عنوان کرد و گفت: در این طرح، علاوه بر ظرفیت‌های بالای توسعه سواد در مازندران، طبیعت زیبا و فرهنگ مشارکت‌پذیری روستاهای باسواد در مسیر تغییر و ارتقای سطح زندگی معرفی خواهد شد.