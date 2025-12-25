به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندارآذربایجان‌غربی در آئین رونمایی از ماشین آلات شهرداری اشنویه با تأکید بر نقش مهم تجهیز شهرداری‌ها در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان گفت: نوسازی و تقویت ناوگان ماشین‌آلات شهری زمینه‌ساز ارائه خدمات مطلوب‌تر و پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم خواهد بود که این امر باید محقق شود.

رضا رحمانی افزود: برخورداری شهرداری‌ها از تجهیزات به‌روز و کارآمد، یکی از پیش‌نیاز‌های مدیریت کارآمد شهری و تحقق رضایتمندی عمومی به شمار می‌رود.

رحمانی، با مقایسه وضعیت حمل‌ونقل در کشور‌های پیشرفته، حمل‌ونقل عمومی و ریلی را زیربنای توسعه پایدار دانست و تصریح کرد: سیاست مدیریت استان بر نوسازی ناوگان، ارتقاء زیرساخت‌ها و تغییر نگاه به توانمندی‌های آذربایجان‌غربی استوار شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی، همچنین در ادامه سفر به شهرستان اشنویه از روند احداث مساکن نهضت ملی بازدید کرد.