استاندار آذربایجانغربی بر نوسازی ناوگان شهری اشنویه برای ارائه خدمات مطلوبتر تأکیدکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندارآذربایجانغربی در آئین رونمایی از ماشین آلات شهرداری اشنویه با تأکید بر نقش مهم تجهیز شهرداریها در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان گفت: نوسازی و تقویت ناوگان ماشینآلات شهری زمینهساز ارائه خدمات مطلوبتر و پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم خواهد بود که این امر باید محقق شود.
رضا رحمانی افزود: برخورداری شهرداریها از تجهیزات بهروز و کارآمد، یکی از پیشنیازهای مدیریت کارآمد شهری و تحقق رضایتمندی عمومی به شمار میرود.
رحمانی، با مقایسه وضعیت حملونقل در کشورهای پیشرفته، حملونقل عمومی و ریلی را زیربنای توسعه پایدار دانست و تصریح کرد: سیاست مدیریت استان بر نوسازی ناوگان، ارتقاء زیرساختها و تغییر نگاه به توانمندیهای آذربایجانغربی استوار شده است.
استاندار آذربایجانغربی، همچنین در ادامه سفر به شهرستان اشنویه از روند احداث مساکن نهضت ملی بازدید کرد.