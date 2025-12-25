پخش زنده
امروز: -
بیستوچهارمین جشنواره استانی قصهگویی کردستان با معرفی گروهها و آثار برتر به کار خود پایان داد و در حاشیه این مراسم از کتاب «بادبادکبازی» نوشته جلال وزیری، نویسنده صاحبسبک استان، رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در این دوره از جشنواره، ۵۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی اولیه، ۳۶ اثر از سوی قصهگویان به مرحله استانی راه یافتند.
گوهری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان، با اشاره به کیفیت بالای آثار ارائهشده در این رویداد اظهار کرد: روایت قصههای آیینی، شاهنامهخوانی و داستانهای برگرفته از فرهنگ بومی، نشاندهنده ظرفیت بالای کودکان و نوجوانان استان در حوزه ادبیات و هنر است.
وی با اشاره به رونمایی از کتاب «بادبادکبازی» افزود: این اثر نوشته جلال وزیری از نویسندگان بومی استان کردستان است که پیش از این نیز آثار متعددی از وی منتشر شده و قرار است این کتاب به زبانهای مختلف از جمله کردی، عربی و انگلیسی ترجمه شود.
در ادامه این مراسم، سردار دارابی، جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان، با تأکید بر نقش ماندگار کانون پرورش فکری در دوران کودکی و نوجوانی نسلهای گذشته گفت: برنامههای فرهنگی مانند کتابخوانی، فیلم، قصهگویی و فعالیتهای هنری، علاوه بر آموزش، نقش مهمی در پرورش فکری و شخصیتی افراد دارد و همین تربیت فرهنگی مسیر زندگی بسیاری از ما را شکل داده است.