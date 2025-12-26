تلفیق آثار هنرمندان ایرانی و اروپایی در نقش رسام
کتاب «نقش رسام ۲» با رویکردی حمایتی از هنرمندان و ثبت آثار برجسته هنرمندان ایرانی و اروپایی، ۱۲۰ اثر در فنون متنوع را گردآوری کرده است.
حمیدرضا بنیسی کهنسال، گردآورنده این کتاب در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
گفت: پس از اعلام فراخوان عمومی برای جذب آثار هنرمندان، بیش از ۴۰۰ اثر هنری توسط هنرمندان به دبیرخانه کتاب ارسال شد. از این میان، پس از بررسیهای تخصصی، حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ اثر از نظر کیفیت، اصالت و تنوع فنون مورد پذیرش قرار گرفت و فرآیند ثبت ملی آنها برای هنرمندان به انجام رسید.
وی هدف اصلی این اقدام را ایجاد بستری مطمئن برای آینده شغلی هنرمندان عنوان کرد و افزود: ثبت ملی آثار میتواند زمینهساز فراهم آوردن شرایط ایدهآل برای هنرمند باشد. هنرمندان میتوانند از این مدرک معتبر برای بهرهمندی از بیمه هنرمندان، شروع مسیر خودکفایی در حوزه هنری، راهاندازی گالری شخصی و در نهایت، افزایش اعتبار حرفهای خود استفاده کنند.
مژده عسگری، دیگر گردآورنده و پژوهشگر هنری این کتاب، ضمن اشاره به افتخار انتشار مجدد این مجموعه گفت: جلد دوم «نقش رسام ۲»، مجموعهای از آثار هنرمندان و اساتید برجسته ایرانی و اروپایی را گردآوری کرده است. این آثار الهامگرفته از فنون متنوعی، چون خوشنویسی، مجسمهسازی، قلمزنی و رنگروغن هستند.
وی افزود: امید است این کتاب به عنوان یک میراث فرهنگی و هنری برای کشور، تاثیرات مثبت و ماندگاری بر نسل آینده هنرمندان بر جای گذارد و منبعی الهامبخش برای خلاقیتهای آینده باشد.
گفتنی است؛ کتاب نقش رسام یک در سال ۱۴۰۲ با همین محور و با هدف ثبت آثار هنرمندان تجسمی و نقاشی به چاپ رسیده است.