فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: پژوهش‌های دریایی باید به مرجعیت علمی، حل مسائل کشور و تقویت بازدارندگی ملی منجر شود.





به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم دریایی نوشهر، گفت: پژوهش زمانی اثربخش و موفق خواهد بود که در مسیر درست قرار گیرد و خروجی آن به تصمیم‌سازی، حل مسائل کنونی و آینده کشور و تقویت اقتدار ملی منجر شود در غیر این صورت، انباشت پژوهش‌های فاقد ارزش میدانی، دستاوردی به همراه نخواهد داشت.

دریادار شهرام ایرانی، با تأکید بر ضرورت نگاه آینده‌نگر در حوزه پژوهش افزود: شرایط آینده هر روز پیچیده‌تر می‌شود، اما نباید پژوهش را دچار پیچیدگی‌های غیرضروری کرد و پژوهش باید مسئله‌محور، هدفمند و مبتنی بر شناخت دقیق تهدیدات، آسیب‌پذیری‌ها و قابلیت‌ها باشد.

او با اشاره به تفاوت ماهوی پژوهش در حوزه‌های غیرنظامی و نظامی ادامه داد: در حوزه غیرنظامی، شکست یک طرح پژوهشی ممکن است قابل جبران باشد، اما در حوزه نظامی، پژوهش مستقیماً با امنیت، بازدارندگی و برتری ملی گره خورده و هر خطا می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

دریادار ایرانی افزود: بسیاری از فناوری‌های راهبردی جهان، ریشه در نیاز‌های نظامی داشته‌اند و امروز نیز پژوهش‌های دفاعی باید با اولویت حفظ حاکمیت، امنیت مردم و اقتدار کشور دنبال شوند؛ مسیری که از انقلاب اسلامی آغاز شده و امروز به درختی تنومند تبدیل شده است.

وی با قدردانی از برگزاری هم‌زمان رویداد‌های علمی، پژوهشی و ارزیابی، این هم‌افزایی را نشانه حسن‌سلیقه و نگاه راهبردی در مدیریت علمی دانست و بر ضرورت استمرار جشنواره‌ها و رویداد‌های ملی و حتی بین‌المللی، به‌ویژه در سطح کشور‌های اسلامی، تأکید کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: پژوهش ارزشمند، پژوهشی است که به آموزش عملیاتی، ارزیابی مستمر، تولید قدرت ملی و مرجعیت علمی منتهی شود و بتواند پاسخ‌گوی نیاز‌های واقعی کشور در میدان عمل باشد.

دریادار ایرانی با تاکید بر سیاست‌های توسعه دریامحور کشور گفت: پژوهش‌های ارائه شده در دانشگاه‌ها و مراکز علمی در طول سال گذشته، در چارچوب ۹ محور کلیدی این سیاست‌ها انجام شده و پایه حرکت‌های عملیاتی نیروی دریایی است.

وی افزود: تمرکز اصلی فعالیت‌های پژوهشی و عملیاتی بر تأمین امنیت دریانوردان، حفاظت از محیط زیست دریایی و باز نگه داشتن خطوط مواصلاتی بین‌المللی است.

فرمانده نیروی دریایی به حضور نیرو‌های کشور در ۱۲ رویداد بین‌المللی، رزمایش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و مشارکت در پیمان‌های اقتصادی همچون بریکس اشاره و اعلام کرد رزمایش‌های آتی سه‌جانبه با حضور کشور‌های مختلف نیز برگزار خواهد شد.