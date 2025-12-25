شورای مشاوران شاهد و ایثارگران ادارات نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی استان در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با هدف بررسی مشکلات جامعه ایثارگری نشست مشاوران شاهد و ایثارگران ادارات نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی برگزار شد.

استاندارکهگیلویه و بویراحمد در این نشست تقویت فرهنگ ایثار و شهادت را سرمایه انقلاب و راهبر نظام جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: تبلویر این گفتمان مهم انقلاب باید در سیاستگذاری‌ها برنامه‌ها و مدیریت‌ها دیده شود.

یداله رحمانی جامعه ایثارگری را اعتبار و افتخار دستگاه‌های دولتی برشمرد و گفت: سهمیه اشتغال و استخدام فرزندان شهدا و ایثارگران حق قانونی آنان است و همه دستگ‌ها ملزم به رعایت این سهمیه هستند.

رحمانی از مشاوران شاهد و ایثار گر خواست مسائل مشکلات و خواسته‌های جامعه هدف را شناسائی و به دفتر استاندار ارائه دهند.

مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران کهگیلویه و بویراحمد استان هم در این نشست گفت: کهگیلویه و بویر احمد با تقدیم ۲ هزار شهید و ۱۳ هزار جانباز و آزاده پیشگام عرصه دفاع مقدس است.

احمد بهرامی افزود: خدمت به خانواده معظم شهدا و ایثارگران افتخار است.

بهرامی گزارشی از اقدامات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و جانبازان در زمینه اشتغال مسکن در مان اموزش و خدمات رفاهی فرهنگی ورزشی ارائه کرد و گفت: در حوزه زیر ساختی هم طرح‌های از جمله ساخت مرکز فرهنگی ورزشی و رفاهی ایثارگران با اعتباری بیش از ۷۷ میلیارد تومان در دست ساخت است.

در این نشست مشاوران شهدا و ایثارگران هم برنامه‌ها و نمازمندی‌های کارمندان شاهد و ایثار گر استان را بیان کردند.