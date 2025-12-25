پخش زنده
شورای مشاوران شاهد و ایثارگران ادارات، نهادها و دستگاههای دولتی استان در یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با هدف بررسی مشکلات جامعه ایثارگری نشست مشاوران شاهد و ایثارگران ادارات نهادها و دستگاههای دولتی برگزار شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست، تقویت فرهنگ ایثار و شهادت را سرمایه انقلاب و راهبر نظام جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: تبلور این گفتمان مهم انقلاب باید در سیاستگذاریها برنامهها و مدیریتها دیده شود.
یداله رحمانی جامعه ایثارگری را اعتبار و افتخار دستگاههای دولتی برشمرد و گفت: سهمیه اشتغال و استخدام فرزندان شهدا و ایثارگران حق قانونی آنان است و همه دستگاهها ملزم به رعایت این سهمیه هستند.
رحمانی از مشاوران شاهد و ایثارگر خواست مسائل مشکلات و خواستههای جامعه هدف را شناسائی و به دفتر استاندار ارائه دهند.
مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران کهگیلویه و بویراحمد استان هم در این نشست گفت: کهگیلویه و بویر احمد با تقدیم ۲ هزار شهید و ۱۳ هزار جانباز و آزاده پیشگام عرصه دفاع مقدس است.
احمد بهرامی افزود: خدمت به خانواده معظم شهدا و ایثارگران افتخار است.
بهرامی گزارشی از اقدامات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و جانبازان در زمینه اشتغال مسکن درمان اموزش و خدمات رفاهی فرهنگی ورزشی ارائه کرد و گفت: در حوزه زیر ساختی هم طرحهای از جمله ساخت مرکز فرهنگی ورزشی و رفاهی ایثارگران با اعتباری بیش از ۷۷ میلیارد تومان در دست ساخت است.
در این نشست، مشاوران شهدا و ایثارگران هم برنامهها و نیازمندیهای کارمندان شاهد و ایثارگر استان را بیان کردند.