رئیس کل دادگستری لرستان در بازدید از دادگاه صلح بروجرد گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، هزار و ۸۶۳ پرونده جدید به این مجتمع وارد شده و در مقابل، ۱۲ هزار و ۳۲۱ فقره پرونده مختومه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام والمسلمین شهواری در نوزدهمین برنامه بازرسی سالانه از حوزههای قضایی استان از مجتمع دادگاه صلح شهرستان بروجرد بازدید کرد و گفت: بر اساس آمار رسمی، در ۹ ماهه امسال، ۴ هزار و ۸۶۳ پرونده جدید به این مجتمع وارد شده و در مقابل، ۱۲ هزار و ۳۲۱ فقره پرونده، معادل ۲۵۳ درصد پروندههای وارده به نتیجه رسیده و مختومه شده است.
وی در جریان این بازدید، ضمن بررسی عملکرد این مجتمع، بر لزوم ارتقای کیفیت رسیدگیها و افزایش رضایت مردمی تأکیدکرد.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت دادگاههای صلح در تسهیل دسترسی مردم به عدالت، اظهار کرد: دادگاه صلح بروجرد با بهرهمندی از ۶ شعبه فعال، نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پروندهها دارد.
حجت الاسلام شهواری همچنین به موضوع شفافسازی در انتخاب کارشناسان اشاره و تصریح کرد: از اقدامات مهم این مجتمع، اجرای فرآیند کارشناسی از طریق قرعهکشی است که در حال حاضر با تحقق ۸۷ درصدی، سبب افزایش شفافیت و اعتماد عمومی به روند دادرسی شده است.