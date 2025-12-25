رئیس کل دادگستری لرستان در بازدید از دادگاه صلح بروجرد گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، هزار و ۸۶۳ پرونده جدید به این مجتمع وارد شده و در مقابل، ۱۲ هزار و ۳۲۱ فقره پرونده مختومه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام والمسلمین شهواری در نوزدهمین برنامه بازرسی سالانه از حوزه‌های قضایی استان از مجتمع دادگاه صلح شهرستان بروجرد بازدید کرد و گفت: بر اساس آمار رسمی، در ۹ ماهه امسال، ۴ هزار و ۸۶۳ پرونده جدید به این مجتمع وارد شده و در مقابل، ۱۲ هزار و ۳۲۱ فقره پرونده، معادل ۲۵۳ درصد پرونده‌های وارده به نتیجه رسیده و مختومه شده است.

وی در جریان این بازدید، ضمن بررسی عملکرد این مجتمع، بر لزوم ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و افزایش رضایت مردمی تأکیدکرد.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت دادگاه‌های صلح در تسهیل دسترسی مردم به عدالت، اظهار کرد: دادگاه صلح بروجرد با بهره‌مندی از ۶ شعبه فعال، نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها دارد.

حجت الاسلام شهواری همچنین به موضوع شفاف‌سازی در انتخاب کارشناسان اشاره و تصریح کرد: از اقدامات مهم این مجتمع، اجرای فرآیند کارشناسی از طریق قرعه‌کشی است که در حال حاضر با تحقق ۸۷ درصدی، سبب افزایش شفافیت و اعتماد عمومی به روند دادرسی شده است.