به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مرحله نهایی جشنواره استعدادیابی وزنه‌برداری نونهالان کشور بهمن‌ماه امسال به میزبانی استان یزد برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام فدراسیون وزنه‌برداری، ۶۰ وزنه‌بردار برتر منتخب جشنواره‌های منطقه‌ای در این رویداد ملی حضور خواهند داشت.

در این میان «پارسا جوانمردی» و «باگرو کرباسی» دو وزنه‌بردار مستعد استان کردستان نیز با درخشش در مراحل قبلی، به این جشنواره کشوری فراخوانده شده‌اند.