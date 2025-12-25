پخش زنده
امروز: -
اولین نمایشگاه تخصصی معدن و صنایع معدنی جنوب کرمان به منظور ارائه بخشی از ظرفیتهای معدنی این خطه با حضور مسئولان استانی گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان اولین نمایشگاه تخصصی معدن و صنایع معدنی جنوب کرمان به منظور ارائه بخشی از ظرفیتهای معدنی این خطه با حضور مسئولان استانی گشایش یافت.
آیین افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی معدن و صنایع معدنی جنوب کرمان عصر پنجشنبه ۴ دی ماه با حضور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، فرماندار جیرفت، مدیرکل صمت جنوب استان، سرمایهگذاران حوزه معدنی و دیگر مسئولان برگزار شد.
اولین نمایشگاه تخصصی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، گوهرسنگها و سنگهای ساختمانی جنوب کرمان چهارم تا هفتم دی ماه برای بازدید عموم دایر است.
به گفته فرماندار جیرفت، این شهرستان ۱۵۶ پروانه اکتشافات، ۴۴ پروانه بهرهبرداری، ۱۲ مجوز صنایع معدنی و ۲۴ گواهی اکتشافات صنایع معدنی دارد.
روحبخش بیگزاده همچنین از ظرفیت ۲۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه گذاری حوزه معدنی شهرستان جیرفت نام برد.
این نمایشگاه در قالب یک هزار و ۲۰۰ مترمربع فضا و شامل ۲۶ غرفه دایر است.