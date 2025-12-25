طرح فرهنگی تربیتی «شهید آرمان» با هدف پیوند عمیق میان نهاد‌های تربیتی محله، در راستای راهبرد قرارگاه تعلیم و تربیت مدیریت شهری در منطقه ۱۴ به مرحله تثبیت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهردار منطقه ۱۴ با اشاره به این طرح که با مشارکت فعال ۴۰ مسجد و ۴۴ مدرسه در این بخش از پایتخت اجرا شده، گفت: طرح شهید آرمان به عنوان الگویی موفق از پیوند سه‌گانه مسجد، مدرسه و محله، زمینه‌ساز تربیت نسلی مؤمن و متعهد در محلات دارالمؤمنین شده است.

امیر شهرابی با بیان اینکه طرح «شهید آرمان» اکنون به بلوغ و مرحله تثبیت رسیده است، افزود: اهداف اصلی این برنامه، ارتقای دانش خانواده‌ها در زمینه سبک زندگی، احیای جلسات قرآنی خانگی، افزایش نشاط و استعدادیابی نوجوانان است.

به گفته وی این طرح بر ترویج آموزه‌های اهل بیت (ع) و انتقال مبانی صحیح معنوی به نسل جدید متمرکز است تا جوانان با شعار محوری «به بچه‌های خود علم اهل بیت را بیاموزید» مسیر ترقی فرهنگی را طی کنند.

شهرابی با یادآوری اینکه این الگو با مشارکت فعال بیش از ۴۰ مسجد و ۴۴ مدرسه در منطقه ۱۴، نشان‌دهنده ظرفیت بالای نهاد‌های محلی در تحقق اهداف تربیتی در محلات دارالمؤمنین پایتخت است خاطرنشان کرد:طرح شهید آرمان نخستین‌بار در منطقه ۱۴ به عنوان یکی از مناطق پیشرو در حوزه مشارکت فرهنگی آغاز شد و امیدواریم شاهد توسعه فعالیت‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی و فعالیت‌های اثربخش و همچون دوره‌های پیشین دراین مسیر باشیم.