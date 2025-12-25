پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گرشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیتهای پژوهشی این وزارتخانه گفت: پژوهشگاه میراثفرهنگی، یکی از مهمترین بازوهای علمی کشور در حوزه میراث و تمدن ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی امروز در نشست هماندیشی تخصصی پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران، با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه نظام حکمرانی به حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، گفت: امروز این سه حوزه از سطح فعالیتهای بخشی عبور کرده و به پیشرانهای مؤثر توسعه فرهنگی، اقتصادی و هویتی کشور تبدیل شدهاند و دولت با رویکردی مسئلهمحور و مبتنی بر آمار و واقعیتهای میدانی، مسیر تقویت آنها را با جدیت دنبال میکند.
سیدرضا صالحیامیری ، با بیان اینکه شکاف میان حوزه سیاستگذاری و جامعه علمی یکی از چالشهای جدی کشور است، افزود : هیچ مسئلهای بدون گفتوگوی مستمر، علمی و عمیق حل نمیشود. یک یا دو جلسه کافی نیست و باید ارتباط نهادینه میان دانشگاه و بدنه اجرایی کشور شکل بگیرد.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ظرفیتهای پژوهشی این وزارتخانه گفت: پژوهشگاه میراثفرهنگی امروز با بیش از ۳۶۰ پژوهشگر، ۸۸ عضو هیئت علمی، پنج پژوهشکده و سه گروه پژوهشی، یکی از مهمترین بازوهای علمی کشور در حوزه میراث و تمدن ایران است و ضروری است این ظرفیتها از نزدیک دیده و در فرآیند تصمیمسازی مشارکت داده شوند.
تغییر گفتمان حکمرانی؛ مأموریت راهبردی وزارتخانه
صالحیامیری با تاکید بر لزوم بازتعریف جایگاه میراثفرهنگی و گردشگری در نظام تصمیمگیری کشور افزود : یکی از مأموریتهای اصلی که برای خود و مدیران ارشد وزارتخانه تعریف کردهایم، تغییر گفتمان حاکم بر حکمرانی کشور نسبت به میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است. این حوزهها سالها در حاشیه اولویتهایی مانند نفت قرار داشتهاند، در حالی که ظرفیت آنها در توسعه پایدار، اشتغال و دیپلماسی فرهنگی کمنظیر است.
وی گفت : امروز میتوان با قاطعیت گفت که ادبیات گردشگری وارد سطوح مدیریتی استانها شده است. تمامی استانداران کشور برنامه گردشگری دارند، ستادهای استانی گردشگری تشکیل شده و با تفویض ۲۷ اختیار وزیر به استانها، گردشگری به مسئلهای در سطح استاندار، فرماندار و مدیران محلی تبدیل شده است.
جایگاه ایران در میراثفرهنگی جهان
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به آمارهای ثبت آثار فرهنگی گفت: ایران دارای حدود یک میلیون اثر شناساییشده تاریخی است که تاکنون بیش از ۴۳ هزار اثر آن ثبت شده است؛ شامل ۲۹ اثر ملموس جهانی و ۲۷ عنصر میراث ناملموس. همچنین ۵۸ پرونده تکمیلشده در فهرست موقت یونسکو داریم که این ظرفیت، ایران را در زمره قدرتهای اصلی میراثفرهنگی جهان قرار میدهد.
رشد گردشگری و دیپلماسی فعال منطقهای
صالحیامیری با اشاره به روند رو به رشد گردشگری کشور افزود : بر اساس آمارهای رسمی، ورود گردشگران خارجی در سال جاری با رشد معنادار همراه بوده و در فروردینماه امسال شاهد رشد ۴۸.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودهایم. هدفگذاری ما رسیدن به حدود ۹ میلیون گردشگر تا پایان سال جاری است.
وی گفت : دیپلماسی گردشگری بهصورت فعال در حال پیگیری است و تعاملات منطقهای با کشورهای همسایه، آسیای میانه، قفقاز و خلیجفارس نقش مهمی در این روند داشته است. گردشگران کشورهای همسایه بهویژه در حوزه گردشگری زیارتی و فرهنگی سهم قابل توجهی در اقتصاد گردشگری ایران دارند.
تمرکز بر سرمایهگذاری و حمایت از بخشخصوصی
وزیر میراثفرهنگی با بیان اینکه دولت بهتنهایی قادر به مدیریت ظرفیت عظیم گردشگری نیست، گفت: سرمایهگذاری بخشخصوصی محور توسعه زیرساختهای گردشگری است.
وی افزود: میزان تسهیلات زیرساختی گردشگری از ۲.۵ همت در سال گذشته به ۴۸ همت در سال جاری افزایش یافته و تسهیلات کمبهره برای بومگردیها، صنایعدستی و پروژههای گردشگری در سراسر کشور در حال پرداخت است.
دعوت به همکاری علمی ساختارمند
وزیر میراثفرهنگی در پایان با دعوت از جامعه دانشگاهی برای همکاری نظاممند گفت: ما از هرگونه همکاری علمی استقبال میکنیم، اما این همکاری باید در قالب پروپوزال، پروژه مشخص و هدفمند تعریف شود. دانشگاه و وزارتخانه اگر در کنار هم قرار گیرند، میتوانند بسیاری از مسائل پیچیده حوزه میراثفرهنگی و گردشگری را بهصورت علمی و پایدار حل کنند.