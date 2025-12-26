پخش زنده
مرحله مقدماتی نخستین جشنواره بازیهای بومی و محلی کتابخانههای سیار روستایی و شهری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر داوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این مرحله، فیلم بازیهای ارسالشده از سوی کتابخانههای سیار استان با هدف احیای بازیهای بومی و محلی، تقویت هویت فرهنگی و ایجاد نشاط در میان کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت.
داوری این بخش را سید اصغر حسینینیا، عقیل عاشوری و محمدرضا نجفیپور بر عهده داشتند که با توجه به شاخصهایی، چون خلاقیت، میزان مشارکت کودکان، اصالت بازیها و شیوه اجرای آنها، آثار را ارزیابی کردند.
این جشنواره با هدف پاسداشت میراث فرهنگی ناملموس، تقویت تعاملات اجتماعی و گسترش فعالیتهای فرهنگی در مناطق شهری و روستایی از طریق کتابخانههای سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طرح ریزی شده و قرار است مرحله نهایی آن بهمن به میزبانی استان کهکیلویه و بویراحمد برگزار میشود.