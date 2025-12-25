به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی ظهر امروز با همراهی جمعی از مدیران استانی و مسئولان محلی، از روند اجرای پروژه هتل سه‌ستاره در شهرستان اشنویه بازدید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید، ضمن بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژه، بر ضرورت تسریع در تکمیل آن و رفع موانع احتمالی تأکید کرده و توسعه زیرساخت‌های گردشگری را از اولویت‌های مهم استان برشمرد.

پروژه هتل سه‌ستاره با زیربنای یک‌هزار و ۳۸۰ مترمربع و در قالب ۲۴ سوئیت اقامتی در حال احداث بوده و تاکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

برای اجرای این پروژه ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته و با بهره‌برداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای دست‌کم ۱۰ نفر فراهم خواهد شد.

همچنین تکمیل این هتل نقش مهمی در توسعه گردشگری و افزایش ظرفیت اقامتی شهرستان اشنویه خواهد داشت.