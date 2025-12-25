پخش زنده
به گزارش ادارهکل هواشناسی استان، برای فردا جمعه احتمال وقوع بارشهای پراکنده در بخشهایی از غرب استان وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، از بامداد روز شنبه فعالیت یک سامانه بارشی قوی از غرب استان آغاز میشود و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
بارشها عمدتاً به صورت برف بوده و در ارتفاعات و گردنهها کولاک برف پیشبینی میشود که میتواند موجب لغزندگی سطح جادهها و اختلال در تردد شود.
هواشناسی استان اعلام کرد: بیشترین میزان بارشها در نیمه غربی استان شامل شهرستانهای بانه، مریوان، سروآباد، سقز، زرینه، هزارکانیان، دیواندره، کامیاران و غرب سنندج رخ خواهد داد.
همچنین در این مدت، ابری و مهآلود شدن هوا، کاهش دید افقی و وزش باد گاهی نسبتاً شدید تا شدید دور از انتظار نیست و به شهروندان و رانندگان توصیه میشود تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.