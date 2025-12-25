پخش زنده
جلسه شورای اداری شهرستان اشنویه عصر امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و با حضور جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان، مسئولان شهرستانی و اعضای شورای اداری برگزار شد.
در این جلسه با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای شهرستان اشنویه، بر ضرورت برنامهریزی هدفمند برای توسعه متوازن، بهویژه در حوزههای اشتغال، سرمایهگذاری، گردشگری و زیرساختها تأکید شد.
همچنین با اشاره به اینکه خدمترسانی مؤثر به مردم باید در اولویت مدیران قرار گیرد، پیگیری جدی مصوبات، تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران مورد تاکید قرار گرفت.
در پایان نیز تصمیمات لازم در راستای ارتقای سطح خدماترسانی و تسریع در روند توسعه شهرستان اشنویه اتخاذ شد.