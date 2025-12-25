طرح آبرسانی به ۲۱۰ روستای آذربایجان‌شرقی با دستور استاندار به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،طرح آبرسانی به ۲۱۰ روستای آذربایجان‌شرقی به صورت ویدئو کنفرانس در روستای قزل قلعه شهرستان چاراویماق برگزار شد و به صورت نمادین از طرح آبرسانی به ۱۹ روستای این شهرستان بهره برداری شد و ساکنان این روستا‌ها از آب شرب سالم و بهداشتی بهره‌مند شدند.

این طرح تحت عنوان شهید علی ابراهیمی برای رفع کمبود آب شرب پایدار و رفع فرسودگی شبکه آبرسانی روستا‌ها با حمایت مجمع خیرین آبرسان آب شرب کشور و بنیاد خیریه ابراهیمی در قالب امضای تفاهم نامه با استانداری آذربایجان شرقی در روستا‌های این استان اجرا شده است.

ابراهیم سلیمانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در مراسم بهره برداری از این طرح گفت: از مجموع ۲۱۰ روستای این استان که از مزایای این طرح بهره‌مند شدند ۶۴ روستا در مرحله اول و ۱۴۶ روستا نیز در مرحله دوم تحت پوشش آبرسانی قرار گرفتند.

سلیمانی افزود: امروز نیز تفاهم نامه چهارجانبه طرح آبرسانی به ۲۴۰ روستای استان با مشارکت مجمع خیرین آبرسان آب شرب کشور به امضا رسید تا در سه مرحله و هر مرحله به تعداد ۸۰ روستا آبرسانی به روستا‌های محروم انجام شود.

وی با بیان اینکه در زمان کنونی ۱۰۰ خیر در استان در زمینه اجرای طرح‌های آبرسانی به روستا‌های محروم استان مشارکت دارند اظهار کرد:فرهنگ مشارکت خیران در طرح‌های آبرسانی در جامعه روز به روز بیشتر می‌شود و خیران بیشتری در این زمینه پای کار آمده‌اند.

قدرت ملکی فرماندار چاراویماق نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت و جایگاه آبرسانی به روستا‌های محروم این شهرستان گفت:امروز با بهره برداری از این طرح ۱۹ روستای این شهرستان با ۷۳۱ خانوار و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت از آب شرب بهداشتی بهره‌مند می‌شوند.

ملکی افزود: این طرح با اعتبار ۹۱ میلیارد ریال با حمایت مجمع خیرین آبرسان کشور، مشارکت‌های مردمی و اعتبارات داخلی اجرا شده است.