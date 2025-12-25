نیروی دریایی باید از نگارش مقالات صرف عبور کرده و به سمت تولید محصول کاربردی حرکت کند.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و سومین آیین اختتامیه جشنواره دانشجویی شهید انشایی با تأکید بر نقش راهبردی پژوهش در دانشگاه‌های نظامی گفت: پژوهش یکی از ارکان اصلی دانشگاه است و با توجه به مأموریت حیاتی و تعیین‌کننده نیروی دریایی، باید از نگارش مقالات صرف عبور کرده و به سمت تولید محصول کاربردی حرکت کنیم؛ محصولاتی که مستقیماً پاسخگوی نیاز‌های مناطق و یگان‌های عملیاتی باشند.

امیر دریادار ابوطالب مطلبی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ عضو هیئت علمی و ۴۰۰ نفر دانشجو در دانشگاه مشغول فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی هستند و خوشبختانه امسال بیش از ۳۴ محصول پژوهشی توسط اساتید دانشگاه تولید شده که برخی از آنها در یگان‌های شناور عملیاتی مورد استفاده قرار گرفته است.

او با بیان اینکه این دستاورد، نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و حمایت مؤثر سلسله‌مراتب فرماندهی دانشگاه است، ادامه داد: انتظار از دانشگاه‌های نظامی، تربیت افسرانی عالم، متدین و همه‌جانبه است و بر همین اساس، این جشنواره با رویکردی کاملاً دانشجویی و در بیش از ۱۲ رشته علمی، فرهنگی، ورزشی و پژوهشی طراحی و در طول ترم تحصیلی جاری اجرا شد.

فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر گفت: هدف نهایی این جشنواره، تحقق فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر حضور مقتدر نیروی دریایی ارتش در آب‌های دوردست و تربیت افسری است که بتواند به‌عنوان دست بلند نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی ایفای نقش کند.

امیر دریادار مطلبی ابراز امیدواری کرد دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) با تداوم این مسیر، بتواند افسرانی شایسته، متخصص و متدین را تحویل نیروی دریایی حیاتی و تعیین‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران دهد و حرکت پرشتاب این نیرو بر ریل موفقیت، بیش از پیش تداوم یابد