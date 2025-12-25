به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علیرضا شیخی گفت: از ابتدای آذرماه و در قالب طرح ملی پایش دمای ادارات و ارگان‌های دولتی، دمای ۸۳۶۹ دستگاه ساختمان و تاسیسات مربوط به ادارات و ارگان‌های دولتی پایش شده است.

وی با اعلام اینکه طی این پایش‌ها تاکنون ۱۱۴۷ اخطاریه صادر شده است، ادامه داد: این قطعی‌ها جهت رعایت دمای رفاه ۱۸ تا ۲۰ درجه بوده و ادارات متولی در صورت نواقص باید نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی ادامه داد: علاوه بر این، گاز ۲۵۸۳ ویلاباغ که سکونت دائمی در آنها نبود تا پایان گذر از پیک مصرف، قطع شده است.

شیخی با تاکید بر اینکه در استان ۵۰ نفر پایش ساختمان‌های و ابنیه‌های دولتی را انجام می‌دهند، افزود: از آنجایی که قبل از آغاز طرح، طی نامه‌ای از سوی استانداری، تمامی ادارات و ارگان‌های دولتی نسبت به اجرای طرح مذکور توجیه شده‌اند، ممانعت‌های به عمل به فرمانداری‌ها گزارش شده تا ادارات مذکور را نسبت به همکاری با پایش‌کنندگان توجیه مجدد کنند.

به گفته‌ی وی، این طرح از ابتدای آذرماه آغاز شده و تا ۲۰ اسفندماه سال‌جاری تداوم خواهد داشت.