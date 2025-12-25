پخش زنده
آمادهسازی سایت نهضت ملی مسکن علیآباد اشنویه ۸۳ درصد پیشرفت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در بازدید از روند ساخت مساکن نهضت ملی در این شهرستان گفت: روند آمادهسازی اراضی ۶۳ هکتاری نهضت ملی مسکن سایت علی آباد اشنویه در دست اجرا بوده و درحال حاضر بالای ۸۳ درصد پیشرفت اجرایی دارد.
پیمان آرامون، بابیان اینکه آمادهسازی این طرح به سرعت درحال انجام است و به زودی روند واگذاری اراضی به متقاضیان انجام میشود، افزود: اراضی ۶۳ هکتاری اشنویه قابلیت بارگزاری یکهزار و ۶۰۰ واحد مسکونی را دارد و در قالب ۹۷۰ قطعه به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن واگذار میشود.
آرامون، با اشاره به برنامه احداث مسکن در شهرستان اشنویه اظهارکرد: برنامه چهار ساله طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان احداث چهارهزار و ۴۸۱ واحد مسکونی است که
این تعداد واحد مسکونی در بخشهای مسکن روستایی، حمایتی، خودمالکی و بازآفرینی شهری احداث میشوند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی اضافه کرد: اراضی تأمین شده در شهرستان اشنویه نیاز این شهرستان برای تأمین مسکن را برطرف میکند و مشکلی از بابت تأمین زمین در این شهرستان وجود ندارد.
مدیر کل راه و شهرسازی به همراه استاندار آذربایجانغربی به اشنویه سفر کرده است..