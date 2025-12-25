موفقیتهای نیروی دریایی حاصل تفکر علمی و تحقیقاتی
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش موفقیتهای بزرگ نیروی دریایی و ناوگروه ۸۶ را حاصل تفکر علمی و تحقیقاتی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ همزمان با هفته پژوهش، مراسم گرامیداشت این هفته و سومینجشنواره شهید دریا دار مسعود انشایی که با حضور فرماندهان، اساتید و دانشجویان در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
رئیس عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دانشجوی موفق تنها کسی نیست که آموزش جسمی یا رزمی ببیند، گفت: دانشجویان علاوه بر آمادگی جسمانی، نیازمند خوراک فکری و معنوی هستند تا اراده، باور و ایمان آنان در برابر چالشها تقویت شود.
حجت الاسلام سعید نصیرالاسلامی افزود: برنامههای تلفیقی دانشگاه شامل فعالیتهای ورزشی، قرآنی، روایی و فرهنگی مثل جشنوارههای سرود و تئاتر است که همزمان با آموزشهای نظامی اجرا میشود.
او ادامه داد: تجربه این برنامهها در جنگ ۱۲ روزه نشان داد دانشجویانی که در این دورهها شرکت کرده بودند، با آمادگی کامل در دفاع از وطن اعلام حضور کردند.
رئیس عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش گفت: هدف ما تربیت دانشجوی بصیر، آگاه، مومن و متدین است که بتواند شرایط زمان و مکان را بهدرستی تشخیص دهد و به یک نظامی تراز انقلاب تبدیل شود.
مدیرعامل بوستان فناوری ونوآوری نیز بر ضرورت تحول در رویکردهای پژوهشی و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد.
امیر سرتیپ دوم حمید رضا زارعی راهاندازی پارک فناوری ارتش جمهوری اسلامی ایران را، پاسخی راهبردی به شتاب تحولات فناورانه و نیازهای عملیاتی نیروهای مسلح دانست و افزود: کوتاه شدن چرخه عمر فناوریها و فاصله میان اعتبارات پژوهشی، و نیازهای واقعی، لزوم حرکت بهسوی زیستبوم نوآوری را دوچندان کرده است.
به گفته وی، پارک فناوری ارتش در تهران در حال راهاندازی است و در آینده، پردیسهای تخصصی آن در نیروها و استانهای مختلف کشور فعال خواهد شد.
در پایان این مراسم، از پژوهشگران برتر و فعالان علمی دانشگاه تقدیر بهعمل آمد.