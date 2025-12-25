پخش زنده
یادواره ۲۰۰ شهید دیماه شهرستان قزوین و یادواره عملیاتهای کربلای ۴ و ۵ با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای شهدا و ایثارگران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار افروزی فرمانده سابق تیپ ۸۲ صاحب الامر استان در این مراسم با اشاره به رشادتهای رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس گفت: رزمندگان با کمترین امکانات در برابر دشمنی که با تانک آمده بود، عملیات شهادتطلبانه انجام میدادند و در بسیاری موارد دشمن مجبور به عقبنشینی میشد.
وی افزود: به دلیل محدودیت تجهیزات، برخی عملیاتها به صورت غافلگیرانه در شب انجام میشد و از مجموع ۱۲۵ عملیات دفاع مقدس، حدود ۱۵ عملیات شبانه و غافلگیرانه بوده است.
این رزمنده دوران دفاع مقدس، ایمان، اعتقاد و اخلاص شهدا را وصفناپذیر دانست و تأکید کرد: وظیفه داریم تا جان در بدن داریم برای بصیرتافزایی مردم یاد این شهیدان گرانقدر را زنده نگه داریم.
وی در ادامه با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه شبهای عملیات کربلای پنج همچون شبهای قدر بوده است، گفت: پس از این عملیات، قطعنامه ۵۹۸ امضا شد که یکی از بندهای آن معرفی متجاوز جنگ بود.