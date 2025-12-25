پخش زنده
استاندار گیلان با حضور در شهرستان شفت، از کارخانه نساجی مستقر در شهرک صنعتی این شهرستان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، استاندار گیلان با حضور در کارخانه نساجی مستقر در شهرک صنعتی شفت، از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیتها، میزان اشتغالزایی و همچنین مشکلات و موانع پیشروی این واحد صنعتی قرار گرفت.
هادی حق شناس در این بازدید با اشاره به وسعت این واحد صنعتی و اهمیت آن در اقتصاد استان، افزود: این کارخانه در زمینی به مساحت ۵ هکتار با بیش از ۴۰ هزار مترمربع سوله و تجهیزات پیشرفته بافندگی، از جمله بنگاههای اقتصادی بسیار با ارزش در استان است و ارزش آن امروز در صورت ایجاد مجدد بیش از دو تا سه همت برآورد میشود.
وی افزود: خوشبختانه با اقدامات مقامات قضایی، بخشی از مشکلات این کارخانه که ممکن بود اجرای آن به توقف فعالیتها منجر شود، رفع شد، امروز نیز مدیران بانکها و مدیران بخش صنایع مالک کارخانه در جلسهای حضور داشتند تا بررسی و پیگیری برای رفع مشکلات ادامه یابد.
استاندار گیلان تصریح کرد: هدف ما این است که با رفع مشکلات موجود، ظرفیت تولید کارخانه افزایش یابد و طبیعتاً این افزایش تولید به معنای ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر در استان خواهد بود، لذا تلاش میکنیم ظرف یکی دو هفته آینده، ستاد ویژهای برای حل مسائل مالی و اجرایی کارخانه تشکیل شود تا این بنگاه اقتصادی ارزشمند بتواند به ظرفیت کامل خود بازگردد.
در این بازدید، مدیران کارخانه نیز گزارشی از فعالیتها، برنامههای توسعهای و نیازهای این واحد تولیدی ارائه کردند.
گفتنی است، همچنین مدیران برخی دیگر از واحدهای صنعتی شهرستان شفت با حضور در این دیدار، به بیان مشکلات و نیازهای واحدهای خود پرداختند و خواستار همکاری دستگاههای اجرایی برای تسهیل روند تولید شدند.