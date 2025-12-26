به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: با صنعتی شدن فرآیند کشتار دام و استقرار نظارت کامل دامپزشکی، سطح سلامت، امنیت و کیفیت گوشت مصرفی مردم به‌طور چشمگیری افزایش یافته و زیرساختی پایدار برای تأمین نیاز استان فراهم شده است.

محمدحسن رهنما افزود: در این مجموعه، دام از لحظه ورود تا خروج فرآورده گوشتی به‌صورت کامل رصد، پایش و ردیابی می‌شود و تمامی مراحل در سامانه‌های مربوطه ثبت و مستندسازی خواهد شد.

وی گفت: استقرار دامپزشک ثابت، ناظر بهداشتی و ناظر شرعی در کشتارگاه صنعتی، امکان معاینه دام پیش و پس از کشتار را فراهم کرده و این امر ضمن حذف ذبح دام به‌صورت غیربهداشتی کیفیت و سلامت گوشت مصرفی شهروندان را تضمین می‌کند.

رهنما افزود: ظرفیت این کشتارگاه می‌تواند نیاز استان بوشهر را پوشش دهد و حتی در شرایط خاص، پاسخگوی افزایش تقاضا نیز باشد، به‌گونه‌ای که ظرفیت کشتار این مجموعه در حال حاضر ۲ برابر نیاز استان برآورد می‌شود.