قرار است ۳ ماهواره تمام ایرانی، یکشنبه ۷ دی به فضا پرتاب شود، روستاییان استان همدان با ارسال تصاویری برای دانشمندان صنعت فضایی کشورمان آرزوی موفقیت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شمارش معکوس برای پرتاب سه ماهواره سنجشی ایرانی به فضا آغاز شده و این ماهواره‌ها قرار است از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین تزریق شوند.

این ماهواره هاقرار است ۷ دی ماه با قرار گرفتن در مدار زمین به توسعه کشور در ابعاد مختلف اقتصادی ارتباطی و محیط زیست کمک کنند.

در این مأموریت، ماهواره‌های «پایا» و «ظفر ۲» به همراه نسخه ارتقا یافته ماهواره «کوثر» به فضا پرتاب می‌شوند.

ماهواره «کوثر» نخستین ماهواره ساخت بخش خصوصی ایران است که نسخه‌های اولیه آن با نام «هدهد» و «کوثر» آبان سال گذشته با موفقیت در مدار قرار گرفت.

ایران با این دستاورد‌ها در جمع ده کشور دارنده فناوری پیچیده تولید ماهواره قرار دارد.

جمهوری اسلامی ایران همچنان در منطقه غرب آسیا در حوزه فناوری ماهواره‌ای بی‌رقیب است.