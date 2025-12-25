میلاد کاشانی و پارسا ارحمی اسنوکربازان شایسته خراسان رضوی به تیم ملی بزرگسالان و زیر ۲۱ سال اسنوکر دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دو ورزشکار شایسته و آینده‌ دار اسنوکر خراسان رضوی به اردوهای تیم ملی اسنوکر جمهوری اسلامی ایران در رده‌های سنی بزرگسالان و زیر ۲۱ سال دعوت شدند تا در مسیر آماده‌ سازی برای حضور در رقابت‌ های قهرمانی آسیا به میزبانی دوحه قطر قرار گیرند.

بر این اساس، میلاد کاشانی، بازیکن باتجربه اسنوکر استان خراسان رضوی که اخیراً موفق به کسب عنوان قهرمانی اسنوکر دسته برتر استان و همچنین قرار گرفتن بر روی سکوی دسته برتر کشور شده بود، به اردوی تیم ملی اسنوکر بزرگسالان دعوت شد.

این ورزشکار پیش از این نیز سابقه حضور مؤثر در جمع نفرات منتخب تیم ملی را در کارنامه دارد و بار دیگر به‌ عنوان نماینده کشورمان در رویدادی مهم آسیایی فراخوانده شده است.

همچنین پارسا ارحمی، اسنوکرباز مستعد ۱۶ ساله و اهل شهرستان قوچان، با عملکرد فنی مطلوب، نظم تمرینی مثال‌ زدنی و روند رو به رشد در رقابت‌ های رسمی، به اردوی تیم ملی اسنوکر زیر ۲۱ سال جمهوری اسلامی ایران دعوت شد.