فرمانده پلیسراه جنوب کرمان، گفت: تعامل و همراهی دو مجموعه پلیس و راهداری سبب شده اقدامات مؤثری در راستای ارتقای ایمنی جادهها و کاهش حوادث ترافیکی انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ جهانشاهی، فرمانده پلیسراه جنوب کرمان، در آیین گرامیداشت هفته حملونقل، رانندگان و راهداری ضمن تبریک این هفته به رانندگان، راهداران و فعالان حوزه حملونقل اظهار داشت: همدلی، تعامل و همراهی دو مجموعه پلیس و راهداری سبب شده اقدامات مؤثری در راستای ارتقای ایمنی جادهها و کاهش حوادث ترافیکی در محورهای جنوب کرمان انجام شود.
وی افزود: هماهنگی مستمر، حضور میدانی و همکاری نزدیک پلیسراه و مجموعه راهداری در مدیریت ترافیک، ایمنسازی محورها و کنترل نقاط پرحادثه، نقش مهمی در تسهیل تردد و افزایش ضریب ایمنی کاربران جادهای داشته است.
فرمانده پلیسراه جنوب کرمان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی راهداران تصریح کرد: این همکاری و همافزایی بهویژه در شرایط خاص، بارندگیها و بحرانهای اخیر، موجب مدیریت مطلوب تردد و پیشگیری از بروز حوادث ناگوار شده است.
وی در پایان تأکید کرد: تداوم این تعامل سازنده میان پلیس و راهداری، زمینهساز سفرهای ایمنتر و آرامش بیشتر برای مردم، مسافران و کاربران جادهای خواهد بود.