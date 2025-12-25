به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، لین جیان در نشست خبری روز پنجشنبه، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر جدیدترین گزارش "پنتاگون" در مورد روابط چین و هند گفت: این گزارش هدفمند و تحریک آمیز است.

این دیپلمات چینی افزود: در این گزارش طرف آمریکایی، سیاست دفاعی چین را تحریف کرده، به تحریک روابط چین با سایر کشور‌ها پرداخته است و برای حفظ هژمونی نظامی خود بهانه‌تراشی می‌کند، چین با این گزارش به شدت مخالف است.

لین جیان گفت: چین اصرار دارد که روابط چین و هند را از دیدگاه استراتژیک و بلندمدت بررسی و مدیریت کند، چین مایل است با طرف هندی ارتباطات را تقویت کند، اعتماد متقابل را افزایش دهد، همکاری را ترویج دهد، اختلافات را به نحو شایسته مدیریت نماید و روابط دوجانبه را در مسیری سالم و پایدار به پیش ببرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین تأکید کرد: مسئله مرزی چین و هند امری صرفا بین دو کشور است، در حال حاضر وضعیت مرزی چین و هند به طور کلی باثبات است و کانال‌های ارتباطی دو طرف باز است، ما با اظهار نظر کشور‌های مربوطه در این مورد مخالفیم.