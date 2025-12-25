پخش زنده
چهار خانوار عشایری که بهدلیل بارش برف و مسدود شدن جاده کوهستانی منطقه ییلاقی دررود از توابع شهرستان عنبرآباد گرفتار شده بودندنجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، چهار خانوار عشایری که بهدلیل بارش سنگین برف و مسدود شدن مسیرهای ارتباطی در ارتفاعات کوهستانی منطقه ییلاقی دررود از توابع شهرستان عنبرآباد گرفتار شده بودند پس از پنج روز با تلاش و همکاری دستگاههای اجرایی نجات یافتند.
همت بلوچی فرماندار عنبرآباد با اشاره به سختی شرایط منطقه گفت: بارش شدید برف، طغیان رودخانههای فصلی و صعبالعبور بودن مسیرها جان عشایر و دامهای آنان را با تهدید جدی مواجه کرده بود که با پیگیری مستمر فرمانداری و همافزایی دستگاههای مرتبط عملیات امدادرسانی با موفقیت انجام شد.
وی با قدردانی از همکاری مؤثر ادارهکل امور عشایر جنوب استان افزود: با اعزام بهموقع نیروهای امدادی، تجهیزات و امکانات لجستیکی عشایر گرفتار بههمراه دامهایشان از منطقه کوهستانی دررود به مناطق امن پشتکوه عنبرآباد منتقل شدند.
فرماندار عنبرآباد تأکید کرد: خدمترسانی به عشایر بهعنوان یکی از ارکان تولید و اقتصاد منطقه همواره در اولویت مدیریت شهرستان قرار دارد و در شرایط بحرانی همه ظرفیتها برای حفظ جان مردم و دامها بهکار گرفته شد