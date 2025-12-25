به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، شو دونگ سخنگوی کمیسیون امور خارجه مجلس ملی نمایندگان خلق چین ضمن اعلام مخالفت قاطع چین با مفاد قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۲۶ آمریکا گفت: کنگره آمریکا چندی پیش قانون مجوز دفاع سال مالی ۲۰۲۶ را تصویب کرد که شامل موضوعات منفی درباره چین است، این قانون همانند گذشته با جوسازی درباره "تهدید چین" و مداخله گستاخانه در امور داخلی چین، به منافع اصلی چین آسیب رسانده و چین ناخرسندی و مخالفت قاطعانه خود با این موضوع اعلام می‌کند.

سخنگوی کمیسیون امور خارجه مجلس ملی نمایندگان خلق چین، ابراز امیدواری کرد که آمریکا به طور عینی و معقولانه به توسعه چین و روابط خود با چین نگاه کند و در اجرای تفاهمات مهم به دست آمده میان سران دو کشور در بوسان کره جنوبی همسو باشد.

این مقام چینی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما از آمریکا می‌خواهیم با کنار گذاشتن تفکرات مبتنی بر بازی با مجموع صفر، از تعصب ایدئولوژیک در مفاد منفی مربوط به چین در قانون یاد شده دست بردارد.

این مقام چینی هشدار داد: در صورت تداوم اقدامات یکجانبه آمریکا، چین مطابق با قانون، اقدامات قاطعی را برای حفاظت از حاکمیت ملی، امنیت و منافع توسعه خود اتخاذ خواهد کرد، پیش از این نیز وزارت امور خارجه چین با اعلام ناراضی شدید و مخالفت قاطع با مفاد لایحه دفاعی آمریکا درباره چین تاکید کرد پکن اقدامات قاطعی برای دفاع از خود انجام خواهد داد.

مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی، قانون اختیارات دفاع ملی را برای تصویب بودجه ۹۰۱ میلیارد دلاری نظامی این کشور تصویب کرد، این قانون سیاست‌ها و بودجه وزارت جنگ آمریکا را برای سال ۲۰۲۶ مشخص می‌کند، این لایحه مدعی شده چین یک تهدید برای امنیت امریکاست و باید با آن مقابله کرد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نیز در بیانیه‌ای طولانی که توسط کاخ سفید منتشر شد، تصریح کرده این قانون، دستور کار «صلح از طریق قدرت» او را پیش می‌برد.