نماینده ولی فقیه در استان; معارف قرآن و نهج البلاغه در مسیر زندگی و امنیت جامعه است که نه تنها آحاد مردم بلکه نیروهای انتظامی میتوانند از آن استفاده کرده آنها را چراغ راه قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان این مطلب در اولین همایش تخصصی نهج البلاغه ویژه کارکنان فراجا در اراک افزود: تفکر و ترویج نهج البلاغه آغاز شده است و باید حرکتها در این زمینه بیشتر و کارشناسیتر شود تا جامعه از ثمرات آن بهرهمند شود.
وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در مورد توجه به نهج البلاغه و رهنمودهای آن گفت: این کتاب که حاوی بیانات امیرالمومنین علی علیه السلام است اثری ماندگار و بزرگ بعد از قرآن کریم، کتابی با عظمت است.
سردار هادی رفیعی کیا هم با بیان اینکه در این همایش بیش از ۷۰ نفر از کارکنان فراجا به طور تخصصی دارای اثر علمی، پژوهشی و هنری با محتوای نهج البلاغه هستند گفت: این کتاب گرانقدر حاوی سیره حضرت علی ع است که جوانمردی را باید از ایشان آموخت و سرلوحه کارها قرار داد.
در این همایش از صاحبان آثار و فعالان حوزه نهج البلاغه تقدیر شد.