عضو فراکسیون مقاومت مجلس لبنان با هشدار نسبت به افزایش فشار‌های معیشتی و سیاسی، تأکید کرد نادیده گرفتن مطالبات مردم و ادامه سیاست‌های فشارزا، می‌تواند پیامد‌های جدی در پی داشته باشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت، حسن فضل الله افزود: خشم انباشته‌شده جامعه، اگر به نقطه انفجار برسد، قابل کنترل نخواهد بود و همه ساختار‌های داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فضل الله تأکید کرد: مسئولان باید صدای مردم را بشنوند و از تصمیم‌ها و اقداماتی که به تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود، پرهیز کنند. ثبات داخلی تنها با کاهش فشارها، توجه به نیاز‌های واقعی شهروندان و پرهیز از هم‌سویی با فشار‌های خارجی حفظ خواهد شد.

فضل‌الله تأکید کرد: بی‌توجهی به این هشدارها، نه‌تنها به زیان مردم، بلکه به زیان کل کشور و آینده لبنان خواهد بود.