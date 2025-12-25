دکتر گذشتی، با بیان اینکه کم‌کاری تیروئید یکی از شایع‌ترین بیماری‌های غدد است،گفت: «این بیماری در بانوان و افراد سنین بالای ۵۵ سال شایع‌تر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،دکتر محمدحسن گذشتی، به مناسبت هفته اطلاع‌رسانی کم‌کاری تیروئید مهم‌ترین عامل ایجاد آن، اختلالات خودایمنی تیروئید عنوان کرد.

وی افزود: در کشور ما نیز شایع‌ترین علت، همین عامل است؛ به طوری که بدن آنتی‌بادی‌هایی تولید می‌کند که به غده تیروئید حمله کرده و آن را از بین می‌برد.

وی جراحی تیروئید،درمان با ید رادیواکتیو و پرتودرمانی ناحیه گردن را از دیگر عوامل عنوان کرد و افزود: به دلیل مصرف نمک یددار، علل کمبود ید در کم‌کاری تیروئید بسیار کاهش یافته و در حال حاضر رژیم غذایی خاصی برای این افراد توصیه نمی‌شود.

علائم هشداردهنده

این پزشک متخصص،علائم بیماری را برشمرد: افزایش وزن، خستگی، خشکی پوست، ریزش مو، حساسیت به سرما، یبوست، بی‌اشتهایی، دردهای استخوانی، گرفتگی عضلات، فشارخون بالا، قاعدگی‌های نامنظم یا سنگین و مشکلات حافظه از نشانه‌های آن است و در کودکان نیز این بیماری باعث اختلال در رشد قدی می‌شود.

راه تشخیص و درمان

دکتر گذشتی راه تشخیص را انجام آزمایش خون برای بررسی سطح هورمون‌های TSH،T3 و T4 عنوان کرد.

وی درباره درمان گفت: پس از انجام آزمایش و با مشورت پزشک، قرص "لووتیروکسین" (حاوی هورمون تیروئید مصنوعی) تجویز می‌شود. بیماران باید هر ۶ ماه یکبار آزمایش خون دهند تا دوز دارو تنظیم شود. مصرف این دارو بیش از نیاز روزانه، می‌تواند سبب پوکی استخوان شود.

این فوق‌تخصص غدد در پایان گفت: اگرچه برخی عوامل ابتلا قابل کنترل نیستند، ولی با سبک زندگی سالم می‌توان ریسک آن را کاهش داد. در صورت تجربه هر یک از علائم، با مراجعه به پزشک و تشخیص به موقع، این بیماری به خوبی قابل کنترل است.