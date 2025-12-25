ائتلاف جنگ را متوقف کنید در انگلیس، که بزرگترین سازمان مردم نهاد ضد جنگ در اروپا ارزیابی شده است به منظور ساماندهی فعالیت‌های ضدجنگ در این کشور در سال نو میلادی، از مردم خواست به این سازمان کمک مالی کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، در اطلاعیه "ائتلاف جنگ را متوقف کنید" آمده است با ریاست جمهوری فردی همچون دونالد ترامپ در آمریکا، بعید است سال نو میلادی، با صلح و آرامش همراه باشد.

در این اطلاعیه با اشاره به جنگ‌ها در غرب آسیا و اوکراین، هشدار داده شده است آمریکا در پی جنگ با ونزوئلاست و راستگرایان افراطی در انگلیس هم کاملا از سیاست‌های جنگ افروزانه ترامپ حمایت می‌کنند. در همین حال، اسلام هراسی در غرب در حال افزایش است.

در تارنمای "ائتلاف جنگ را متوقف کنید"، راه‌های کمک مالی به این سازمان ضدجنگ اعلام شده است.