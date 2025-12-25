پخش زنده
نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته قم فردا جمعه ۵ دی به امامت آیت الله حسینی بوشهری در مصلای قدس اقامه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه فردا ۵ دی ۱۴۰۴ در قم به امامت آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری اقامه خواهد شد.
پیش از خطبهها حجتالاسلام سید علی هاشمی شاهرودی، وعلی گودرزی مدیر عامل گاز استان قم سخنرانی می کنند.
اداره گاز،بانک صنعت معدن،اداره کل بیمه سلامت ومعاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری درمیزهای خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.
هر هفته غرفه گفتوگو و مشاوره دینی در زمینه روانشناسی با رویکرد اسلامی و در زمینه پاسخگویی به سوالات و شبهات اعتقادی همراه با ویژه برنامه بازیهای ورزشی شاد و مفرح برای نوجوانان و جوانان برپاست.
مستند «مردی با کیف قرمز» در نماز جمعه این هفته بعد از اقامه نماز پخش خواهد شد.