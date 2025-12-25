زبان فارسی در افغانستان هم از گزند واژه‌های بیگانه در امان نبوده است؛ واژه‌هایی که سر از تابلو‌ها و سردر مغازه‌ها در آورده است مثلاً به جای تعمیرگاه از وورکشاپ و به جای شماره از نامبر استفاده می‌کنند.

این موضوع اسباب گلایه کارشناسان زبان ادبیات فارسی را در افغانستان فراهم کرده است. ورود این واژه‌های بیگانه در شرایطی است که حکومت افغانستان برخورد تندی با به کار بردن آن در تابلو‌ها داشته است. در هر حال مردم افغانستان هم از ورود این واژه‌ها به زبان خودشان دل خوشی ندارند.