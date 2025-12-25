پیشینه سازمان اطلاعاتی صهیونیست‌ها موجب شده پس از حمله در استرالیا به یهودیان و وقایع و موضع گیری‌های پس از آن، احتمال نقش اسرائیل در این حمله مطرح شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، به گفته مأموران سابق اطلاعاتی غربی، موساد پیش از این نیز برای متهم کردن دیگران به این اقدامات دست زده که اطلاعات در این باره، دهه هاست ادامه دارد.

حمله در استرالیا به یهودیان و وقایع و موضع گیری‌های پس از آن به ویژه از جانب رژیم اسراییل، بار دیگر گمانه زنی‌ها درباره نقش سازمان‌های جاسوسی را درباره برخی از این نوع حملات تقویت کرده است، رسوایی‌هایی که پیش‌تر دو نفر از ماموران سابق سازمان جاسوسی انگلیس برخی از آنها را بر ملا کردند.

«آنی ماچون» (Annie Machon)، افسر پیشین سازمان جاسوسی داخلی انگلیس "ام آی ۵" یکی از آنان است که می‌گوید:" من در دهه ۱۹۹۰ میلادی به عنوان مأمور اطلاعاتی در سازمان جاسوسی بریتانیا کار می‌کردم، من و نامزدم در آن دوران، دیوید شیلر، به افشاگری درباره فعالیت‌های مخفیانه سازمان‌های جاسوسی و جرایم آن‌ها در این کشور پرداختیم، این جرایم عبارت بودند از: شنود غیرقانونی، پرونده سازی برای فعالان سیاسی، زندانی کردن افراد بیگناه و پیشگیری نکردن از انفجار بمب ها.

یکی از افشاگری‌های جاسوسان پیشین سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس، درباره توطئه صهیونیست‌ها برای متهم کردن مسلمانان از جمله فلسطینیان یا حامیان آنان است.

"انی ماچون" در این باره می‌افزاید: " دو دانشجوی فلسطینی در لندن بودند که در سال ۱۹۹۴ میلادی، به بمب گذاری در سفارت اسرائیل در لندن متهم و زندانی شدند،‌ام آی ۵ با این که اسناد و مدارکی به دست آورد که نشان می‌داد آن بمب گذاری کار موساد بود، آن مدارک را نشان نداد و در نتیجه، هر یک از دو دانشجوی فلسطینی، به ۱۵ سال زندان محکوم شدند، سازمان جاسوسی اسرائیل مدت‌ها بود که می‌خواست با دوختن پاپوش، آن دو جوان فلسطینی را از فعالیت برای فلسطین بازدارد. ‬‬‬

شاید یکی از مهمترین پرسش‌ها این باشد که هدف صهیونیست‌ها و دستگاه‌های جاسوسی مرتبط با آنها از اینگونه اقدامات چیست؟، دیوید شیلر مامور سابق‌ام‌ای سیکس (MI۶، سازمان جاسوسی خارجی انگلیس، از گوشه‌هایی از آن پرده برمی دارد؟ در پاسخ به این پرسش که چرا آنها اجازه این کار‌ها را می‌دهند؟ باید گفت، چون پس از هر حادثه همچون حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا یا بمبگذاری‌های ۷ ژوئیه ۲۰۰۵ در انگلیس، بلافاصله محدود کردن آزادی‌های مدنی در غرب تشدید و بخش دیگری از حقوق مدنی در این کشور‌ها نابود می‌شود، همچنین از این قبیل حملات، برای حمله به همه مسلمانان، نه فقط فلسطینیان، استفاده و بر نژادپرستی در این بخش از جهان افزوده می‌شود.

افشاگری درباره همکاری سازمان‌های جاسوسی اسرائیل و دولت‌های غربی، بدون مجازات هم نمی‌ماند.

آنی ماچون در این باره می‌گوید: پس از افشاگری، من و دیوید فراری و یک سال در مزرعه‌ای در فرانسه پنهان شدیمف من و شماری از دوستانم و تعدادی از خبرنگاران، چندی بعد بازداشت شدیم و دیوید شیلر دو بار زندانی شد.

برخی فعالان مدنی معتقدند اینگونه اقدامات آثار سوئی بر ماموران می‌گذارد که می‌تواند منجر به کناره گیری و تنش‌های درونی و شرایط سختی شود که آنان دست به خودکشی بزنند.

اخرین داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد در سه سال گذشته حدود ۸۰ مورد اقدام به خودکشی مأموران انتظامی و امنیتی در انگلیس ثبت شده که البته تفکیک و جزئیات، همچنین نتیجه پیگیری اغلب آنها فاش نشده است.