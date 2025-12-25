کمتر از یک هفته تا آغاز به کار مجلس جدید در عراق باقی مانده و بن‌بست در انتخاب رئیس مجلس عراق همچنان ادامه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، شورای سیاسی اهل سنت بار دیگر در دستیابی به توافق بر سر نامزد رئیس مجلس عراق ناکام ماند، این در حالی است که کمتر از یک هفته تا آغاز به کار مجلس جدید باقی مانده و تداوم اختلافات می‌تواند روند تشکیل دولت آینده را با تأخیر روبه‌رو کند.

هم اکنون محمد الحلبوسی رئیس سابق مجلس مثنی السامرایی رئیس ائتلاف عزم و ثابت العباسی وزیر دفاع عراق از گزینه‌های اصلی ریاست مجلس به شمار می‌روند، هم‌زمان اختلافات کرد‌ها بر سر معرفی نامزد واحد برای ریاست‌جمهوری و نبود توافق میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی معادلات سیاسی بغداد را پیچیده‌تر کرده است.

در مقابل جریان‌های شیعه دامنه رقابت برای نخست‌وزیری را به کمتر از چهار گزینه کاهش داده‌اند ناظران امیدوارند گروه‌های سیاسی پیش از آغاز به کار مجلس جدید به توافقی برای خروج از بن‌بست سیاسی دست یابند.

نخستین جلسه مجلس جدید روز دوشنبه هفته اینده برگزار خواهد شد، بر اساس قانون اساسی رئیس جدید مجلس و دو معاونش بایستی در جلسه اول انتخاب شوند.