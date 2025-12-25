به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ نماینده معین مردم شهرستان‌های اشنویه و نقده درمجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بازگشایی مرز کیله‌شین اشنویه یکی از مطالبات جدی مردم منطقه است، گفت: موضوع این مرز، نیازمند هماهنگی و توافق میان مسئولان ایران و عراق است.

کمال حسین‌پور، امروز در جلسه شورای اداری شهرستان اشنویه که با حضور استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مدیران کل استان برگزار شد، افزود: تاکنون اقدامات مناسبی برای بازگشایی این مرز انجام شده و موافقت‌های اولیه نیز برای فعال‌سازی آن اخذ شده است.

حسین پور اظهارکرد: در جریان سفر مسئولان آذربایجان‌غربی به اقلیم کردستان عراق، طرف عراقی نیز تمایل خود را برای بازگشایی مرز کیله‌شین اعلام کرده است.

وی، با بیان اینکه بازگشایی مرز کیله‌شین می‌تواند آثار اقتصادی و اجتماعی مهمی به همراه داشته باشد، افزود: ایجاد اشتغال، تقویت تجارت و ارتقای جاده‌های ارتباطی این شهرستان به محور ترانزیتی از جمله دستاورد‌های مهم فعال شدن این مرز است.

حسین‌پور، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این شهرستان گفت: اشنویه در زمینه تولید و صادرات انواع محصولات باغی وکشاورزی و همچنین فعالیت‌های صنعتی دارای توانمندی‌های قابل توجهی است.

نماینده معین مردم اشنویه و نقده، در ادامه به برخی مشکلات شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: بهسازی راه‌های روستایی، راه‌اندازی سامانه‌های آبیاری هوشمند، حل مشکل فاضلاب شهری و جبران کمبود فضا‌های آموزشی از جمله مطالبات اصلی مردم اشنویه است.

مرز کیله‌شین اشنویه در فاصله ۳۳ کیلومتری شهر سیدکان از منطقه "سوران" اقلیم کردستان عراق واقع شده و در صورت بازگشایی هم از نظر تردد مسافر و هم از نظر تبادل کالا می‌تواند برای مردم این منطقه مفید باشد.