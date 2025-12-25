به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جایزه ملی جوان سال با هدف شناسایی، معرفی و تجلیل از جوانان برتر کشور برگزار می‌شود و فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها و فعالیت‌های اثرگذار نسل جوان فراهم می‌کند.

این جشنواره در بخش‌های اجتماعی و خیریه، علمی، نوآوری و کارآفرینی، فرهنگی و هنری و همچنین ورزش و سلامت برگزار می‌شود.

جایزه ملی جوان سال به همت معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و با مشارکت شبکه سه سیما برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه javanplus.ir مراجعه کنند.