وزیر امور خارجه: نمایشگاه فناوریهای سبز اصفهان، گام نخست برای آیندهای پاک و خوداتکاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خاره ضمن بازدید از غرفههای موجود در این نمایشگاه، با فعالان اصفهانی حاضر گفتوگو کرد.
سید عباس عراقچی در نشست افتتاحیه نمایشگاه تخصصی فناوریهای تخصصی سبز و انرژی پاک، با اشاره به برگزاری «نخستین نمایشگاه فناوریهای سبز و انرژی پاک» در این استان، این رویداد را نمادی از تغییر نگاه به توسعه و طلایهدار آیندهای پاک و پایدار خواند.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه فناوریهای پاک نه تنها سازنده آینده هستند، بلکه راه رهایی از وابستگی و تحریمها را هموار میکنند، بر لزوم توجه جدی به حوزه محیطزیست به عنوان یک اولویت حاکمیتی تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به سیاست مالیات مرزی کربن اتحادیه اروپا،(ابزار جدید اروپا برای وضع محدودیت های تجاری) هشدار داد: اتحادیه اروپا میگوید هر کالایی که در تولید آن کربن ایجاد شده، هنگام ورود به اروپا باید مالیات آن پرداخت شود و این به معنای اعلام اولتیماتوم «سبز شو یا از بازار خارج شو» است.
عراقچی افزود: ما نیاز داریم با تدوین نسخه بومی و افزایش تابآوری، از پرداخت مالیات به قیمت جهانی جلوگیری کنیم و باید تمام تلاش خود را برای آمادهسازی اقتصاد ملی در این مسیر به کار بگیریم.
عراقچی با اشاره به موضوع گردشگری توسعه زیرساختهای پروازی، افزایش کنسولگریهای خارجی در اصفهان و بینالمللیسازی هرچه بیشتر این شهر تاریخی را از جمله راهکارهای کلیدی برشمرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای منطقهای، پیشنهاد کرد: میتوان با هدفگذاری مشخص، برنامهریزی کرد تا زائران عراقی که سالانه میلیونی به مشهد سفر میکنند، حداقل یک توقف در اصفهان داشته باشند اما این نیازمند طراحی بستههای تشویقی و ایجاد جاذبههای هدفمند است.
وزیر امور خارجه افزود : با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و استفاده از شبکه دیپلماسی، زمینه برای جذب گردشگران منطقهای و بینالمللی بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
نخستین دوره نمایشگاه تخصصی «فناوریهای سبز و انرژی پاک» با هدف معرفی ظرفیتها، توانمندیها و اقدامات زیستمحیطی صنایع و توسعه راهکارهای نوین در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تا ۷ دیماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اصفهان میزبان علاقهمندان و فعالان این حوزه است.