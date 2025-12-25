پخش زنده
دبیر ستاد اعتکاف کیش از تمدید مهلت نام نویسی مراسم معنوی اعتکاف در کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجید انتظاریان با اشاره به برخی اختلالات در سامانه بانکی و سامانه نام نویسی مراسم اعتکاف، گفت: فرصت نام نویسی تا روز یکشنبه هفتم دی تمدید شد.
او افزود: داوطلبان شرکت در مراسم معنوی میتوانند با مراجعه حضوری به معاونت فرهنگی نهاد امامت جمعه کیش در مصلی، مساجد خاتم الانبیاء و امام حسن مجتبی (ع) در این مراسم نام نویسی کنند.
انتظاریان خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از ساکنان کیش برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف نام نویسی کردهاند.
او افزود: سه شنبه و چهارشنبه نهم و دهم دی با ارسال پیامک نحوه دریافت کارت شرکت در مراسم اعتکاف به شرکت کنندگان اعلام خواهد شد.