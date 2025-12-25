به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجید انتظاریان با اشاره به برخی اختلالات در سامانه بانکی و سامانه نام نویسی مراسم اعتکاف، گفت: فرصت نام نویسی تا روز یکشنبه هفتم دی تمدید شد.

او افزود: داوطلبان شرکت در مراسم معنوی می‌توانند با مراجعه حضوری به معاونت فرهنگی نهاد امامت جمعه کیش در مصلی، مساجد خاتم الانبیاء و امام حسن مجتبی (ع) در این مراسم نام نویسی کنند.

انتظاریان خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از ساکنان کیش برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف نام نویسی کرده‌اند.

او افزود: سه شنبه و چهارشنبه نهم و دهم دی با ارسال پیامک نحوه دریافت کارت شرکت در مراسم اعتکاف به شرکت کنندگان اعلام خواهد شد.