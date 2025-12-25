به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت ورزش های جانبازان و توانیابان خراسان رضوی گفت: هشتمین مرحله اردوی تیم ملی پاراشنا به منظور حضور در مسابقات پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از ۶ تا ۲۳ دی ماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

محمدمهدی آخوندی افزود: براساس نامه فدراسیون، مهدی ضیایی سرمربی تیم ملی و دستیارانش سعید سنجری و صادق اسدی به همراه علی رشیدآبادی، محمدصالح عرفانیان، ابوالفضل ظریف، سپنتا نویدی، امیرحسین علیزاده و محمدعطا حسین زاده به این اردو دعوت شده اند.