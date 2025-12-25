پخش زنده
۲۴۶ دانشجوی مهارتآموز برای تأمین هنرآموزان هنرستانهای فنیوحرفهای و کاردانش استان اصفهان جذب میشوند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان گفت: بر اساس تصویبنامه هیئت وزیران زمینه جذب ۳۰۰۰ نفر دانشجوی مهارتآموز در سطح کشور فراهم شده است و سهم اصفهان ۲۴۶ نفر است.
افزود: فرآیند جذب در سال ۱۴۰۴ شامل شرکت و قبولی در آزمون تخصصی، تأیید صلاحیتهای عمومی گزینش، تأیید ویژگیهای جسمانی و روانی و در نهایت گذراندن دوره مهارتآموزی خواهد بود.
ثبتنام داوطلبان از روز سهشنبه ۲۵ آذر تایکشنبه ۷ دیماه ۱۴۰۴ از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور انجام میشود و متقاضیان میتوانند با مراجعه به درگاه رسمی این سازمان نسبت به ثبتنام اقدام کنند.