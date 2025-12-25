پخش زنده
دبیر چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی با اشاره به اینکه خوزستان از مهمترین خاستگاههای تمدنی ایران است گفت: این استان در خط مقدم تاریخ ایران قرار دارد و از این جهت، برگزاری جشنواره در خوزستان برای ما افتخار بزرگی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دبیر چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی ، با تأکید بر جایگاه ممتاز خوزستان در تاریخ و تمدن ایران ، برگزاری این دوره از جشنواره در استان را «یک انتخاب طبیعی، شایسته و دیرهنگام» توصیف کرد.
مهدی فرجی گفت : همزمان با خوزستان ، سه استان دیگر نیز داوطلب میزبانی بودند، اما بررسیهای کارشناسی نشان داد که خوزستان از نظر زیرساختها، ظرفیتهای فرهنگی، تنوع آثار تاریخی و پیشینه تمدنی، امتیاز بالاتری دارد.
وی افزود : خوزستان نه تنها از نظر میراثفرهنگی غنی است، بلکه در حوزه رسانه، سینما و هنر نیز سابقهای درخشان دارد. بخشی از نخستینهای سینمایی کشور در این استان شکل گرفته و این پیشینه در انتخاب استان بیتأثیر نبود
دبیر چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی با اشاره به اینکه خوزستان از مهمترین خاستگاههای تمدنی ایران است، گفت : هیچکس نمیتواند نقش خوزستان را در شکلگیری تمدنهای کهن، آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور نادیده بگیرد.
فرجی افزود: خوزستان علاوه بر میراث تاریخی، در دفاع مقدس نیز خط مقدم مقاومت بوده و انتخاب این استان نوعی ادای احترام وزارت میراثفرهنگی به مردم مقاوم و فرهنگدوست خوزستان است.
حضور گسترده هنرمندان جهان و ارسال آثار از ۲۵ کشور
دبیر چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی ، از مشارکت چشمگیر هنرمندان بینالمللی خبر داد و گفت: در بخش بینالملل جشنواره، هنرمندانی از حدود ۲۵ کشور از جمله قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، آذربایجان، تاجیکستان، عراق، کویت، آلمان، اتریش و هند آثار خود را در قالب مستند، عکس و گزارش ارسال کردهاند. نکته مهم این است که همه آثار با محوریت میراث ایران، تولید شدهاند.
وی تأکید کرد: طبیعتاً هنرمندانی که آثارشان رتبههای برتر را کسب کنند، برای حضور در مراسم اختتامیه دعوت خواهند شد و امیدواریم تعدادی از این مهمانان خارجی در خوزستان حضور یابند.
گسترش تعاملات فرهنگی با کشورهای حوزه خلیجفارس
دبیر جشنواره با اشاره به اهمیت ارتباطات فرهنگی با کشورهای همسایه گفت: در بخش بینالملل از کشورهای حوزه خلیجفارس نیز آثار دریافت و تلاش کردهایم ارتباطات مؤثری برای معرفی گستردهتر جشنواره در این کشورها برقرار کنیم. حتی این احتمال وجود دارد که در سالهای آینده بخشهایی از جشنواره بهصورت مشترک در برخی کشورهای منطقه برگزار شود.
فرجی یکی از مهمترین دستاوردهای جشنواره را «تبدیل میراث فرهنگی به دغدغه عمومی» دانست و افزود : در دوره اول جشنواره حدود ۲۴۰۰ اثر ارسال شد، اما در دوره چهارم این عدد به نزدیک ۷۰۰ اثر رسیده است. این یعنی میراثفرهنگی برای هنرمندان و جامعه به یک موضوع ملی تبدیل شده و پیوند آن با هنر باعث پویایی و ماندگاری بیشتر آن شده است.
ضرورت تداوم ارتباط با هنرمندان پس از جشنواره
وی تأکید کرد که جشنواره نباید یک رویداد مقطعی باشد و گفت: نباید هنرمندانی را که دغدغه میراث فرهنگی دارند، پس از جشنواره رها کنیم. باید با استعدادهای جوان و هنرمندان منتخب در ارتباط بمانیم، آنها را در برنامهها و نشستها دعوت کنیم و شرایطی فراهم کنیم تا بدون دغدغه به تولید آثار مرتبط با میراث فرهنگی ادامه دهند.
فرجی افزود: بسیاری از هنرمندانی که امسال به مرحله نهایی رسیدهاند، همان جوانانی هستند که در دورههای قبل مورد حمایت قرار گرفتند و امروز آثار پختهتری ارائه کردهاند.
خوزستان؛ فراتر از نفت و مرز؛ سرزمین تمدنهای کهن
وی درباره شناخت خود از ظرفیتهای فرهنگی خوزستان گفت: بسیاری از مردم ، خوزستان را فقط با نفت یا دفاع مقدس میشناسند، در حالی که این استان یکی از مهمترین مراکز تمدنی ایران است و دریچه ورود بسیاری از تمدنهای کهن به کشور بوده است. جشنواره امسال با پوشش رسانهای گسترده ، میتواند این ظرفیتها را بیش از پیش به مردم معرفی کند .
دبیر چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی خوزستان افزود: جشنواره همزمان در ۱۰ شهر شامل اهواز، دزفول، شوشتر، شوش، خرمشهر، آبادان، سوسنگرد، حمیدیه، شادگان و رامهرمز برنامههای مختلف برگزار میشود. نمایندگان هر شهر هماهنگی برنامهها را بر عهده دارند تا در بازه دو تا چهار ساعته، متناسب با ظرفیت همان شهر، همراه با جشنواره مرکزی اهواز درگیر شوند.
فرجی درباره برخی از برنامههای شاخص شهرستانها گفت : برپایی موزه اشیای کمتر دیدهشده خوزستان و دیگر استانها بهمدت یک هفته با انتقال آثار از موزه ملی ایران، برگزاری نمایشگاهی از نقاشیهای روسیه با همکاری سفارت روسیه در تهران و اجرای برنامههای موسیقی محلی، اجرای بخش واقعیت مجازی در کنار برنامههای موسیقی و تئاتر، برگزاری بخش فیلم جشنواره همزمان با سایر برنامهها و اجرای تئاتر، اجرای تئاتر و پردهخوانی بهعنوان بخشهای نمایشی و آیینی جشنواره، پیمایش بادبادکها، تور زیارت شهدا، کارگاه فیلم و مستند، شب شعر و موسیقی، رایگان شدن موزههای استان بهمدت یک هفته، اجرای گروههای نمایشی راهیافته به جشنواره برای عموم، از جمله رویدادهای جانبی چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی خوزستان است.
نشست ویژه «میراث ناملموس برای رسانهها»
فرجی یکی از برنامههای تخصصی جشنواره را نشست میراث ناملموس برای رسانهها عنوان کرد و گفت: روز جمعه ۲۶ دی در مجموعه گیت بوستان برنامهای اختصاصی برای اصحاب رسانه برگزار میشود. در این نشست درباره نقش رسانهها در معرفی و پاسداشت میراث ناملموس خوزستان گفتوگو خواهد شد.
دبیر جشنواره به مجموعهای از برنامههای فرهنگی در طول هفته جشنواره اشاره کرد و افزود: گذر فرهنگی از ۲۱ تا ۲۸ دی بهمدت یک هفته در مجموعه ساحلی کتابخانه مرکزی اهواز برگزار میشود.