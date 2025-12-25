دستگاه بخاری به مدارس محروم و کم برخوردار آبادان و خرمشهر اهدا شد.

اهدای ۴۵ دستگاه بخاری به مدارس محروم آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در ادامه طرح حمایت تحصیلی از دانش‌آموزان آبادان و خرمشهر که از آغاز سال تحصیلی جاری توسط موسسه خیریه شهدای شمخانی آغاز شده است، امروز با اهدای ۴۵ دستگاه بخاری به مدارس مناطق محروم و کم برخوردار این دو شهر اجرا شد.

این اقدام، مرحله اول طرح اهدای وسایل گرمایشی به مدارس شهر‌های آبادان و خرمشهر است و مرحله دوم آن نیز به‌زودی اجرا خواهد شد.

این طرح در راستای حمایت مستمر بانیان این مؤسسه از اقشار کم برخوردار و با هدف تقویت زیرساخت‌های آموزشی و توجه به آموزش، تربیت و تعلیم نسل آینده‌ساز کشور در حال اجراست.

در ابتدای اجرای این طرح، تعداد یک‌هزار بسته لوازم‌التحریر و کوله‌پشتی به دانش‌آموزان کم‌برخوردار آبادان و خرمشهر اهدا شده بود.